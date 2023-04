Joey Starr en tournage à quelques kilomètres de la province de Luxembourg

La D 988, avec ses paysages forestiers, au sommet des Mazures et de Revin, a servi de décor, ce jeudi après-midi, à une prochaine série télévisée. Nommée Machine et prévue sur Arte, elle est tournée depuis le 1er février.

Au total, une cinquantaine de comédiens sont mobilisés. Dont deux têtes d’affiche que sont Margot Bancilhon (vue dans le film Five avec Pierre Niney et François Civil) et l’inimitable JoeyStarr.

Le rappeur, producteur et acteur, était pendant deux jours dans les Ardennes françaises. Ce mercredi, il a été aperçu à vélo dans la côte du Malgré Tout, à Revin. Et ce jeudi, il était au rond-point des Mazures, aux frontières de notre province. D’autres plans sont tournés à Charleville, sur un site fermé.

Lutte sociale

Hasard ou non, cette mini-série de six épisodes de 52 minutes, réalisée par Fred Grivois, racontera une lutte sociale. Non sans faire écho au passé industriel de la ville revinoise. « Des ouvriers sont en grève, ils manifestent et se battent contre un projet de rachat d’usine par un groupe », renseigne Fabrice Triquenot.