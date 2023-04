Spécialisée dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap à Marche, Saint-Hubert et Bastogne, l’ASBL Andage multiplie les activités pour trouver des sources de financement

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De l’extérieur, le chantier en cours rue du Bondeau à Marche s’apparente à celui d’une maison tout ce qu’il y a de plus classique. Ce n’est qu’en discutant avec les membres de l’ASBL Andage qu’on en cerne les enjeux. « L’idée derrière ce projet consiste à bousculer la manière de gérer l’accueil en résidentiel des personnes adultes polyhandicapées », explique Jean-Marc Caris, directeur de l’ASBL. « Cette nouvelle maison de vie accueillera à terme 6 nouveaux résidents dans un concept d’accompagnement novateur. Nous construirons avec les bénéficiaires et les familles les modalités pratiques de fonctionnement et d’organisation de cet espace. Nous mobiliserons un large réseau pouvant répondre à différents besoins de nos résidents/bénéficiaires. »