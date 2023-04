Une légende du rock à L'Entrepôt d’Arlon ce mardi soir

On se souvient du bonhomme il y a une vingtaine d’années sur la scène de Rock Werchter, avec les Queens Of The Stone Age, où il s’est pointé… totalement nu, cachant ses parties intimes derrière sa basse. Il a été viré du groupe quelques mois plus tard, non pas pour ses penchants exhibitionnistes mais pour des « problèmes d’entente » avec le leader du groupe, Josh Homme. Problèmes sans doute exacerbés par leur consommation de psychotropes, dont l’un et l’autre étaient friands. Mais aussi pour des raisons plus obscures, Oliveri ayant des difficultés à garder ses mains sur le manche de sa basse et à mettre ses poings dans la figure de ceux et celles qui ne lui reviennent pas (et même des membres du SWAT, les superflics américains, venus l’appréhender après une dispute avec sa compagne, c’est dire).