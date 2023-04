La sanction est tombée pour Romelu Lukaku: le Diable rouge écope d’un match de suspension après son exclusion contre la Juventus!

Romelu Lukaku a été suspendu pour une rencontre à la suite de son carton rouge reçu lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie contre la Juventus mardi (1-1). La « Tribune Sud » du club turinois sera fermée une rencontre. Le Juge sportif italien l’a annoncé jeudi.

Le Diable Rouge a égalisé pendant le temps additionnel sur penalty mais a été exclu dans la foulée, pour un second avertissement, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters de la Juve, le doigt sur la bouche, l’arbitre Davide Massa estimant qu’il s’agissait d’une provocation. Dans son verdict, le Juge sportif expliqué que Lukaku a écopé de deux jaunes pour « mauvais comportement à l’égard d’un adversaire et pour comportement non règlementaire sur le terrain. »