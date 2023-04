Inauguration de l’hôpital de jour psychiatrique adulte «Tangram» à Tubize

Des ateliers et modules collectifs permettent au patient de réfléchir et analyser ses difficultés, son fonctionnement et sa manière d’être en relation aux autres Ils permettent aussi de découvrir ou amplifier ses ressources, de retrouver des centres d’intérêt et de plaisir, de développer son réseau social et de mieux s’inscrire dans la société. Chaque atelier est pensé suivant des objectifs thérapeutiques spécifiques.