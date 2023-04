«On envisage de leur donner des prénoms peu conventionnels…»: douche froide pour ce couple lorsqu’il annonce les prénoms de ses jumeaux à la famille…

« Je suis actuellement enceinte de jumeaux, un garçon et une fille, et mon fiancé et moi envisageons de leur donner des prénoms peu conventionnels », raconte une future maman sur Reddit, après la mésaventure vécue avec sa famille.

Lorsqu’elle a annoncé les noms de ses jumeaux à sa famille, tout ne s’est pas passé comme prévu… En effet, la future maman souhaitait des prénoms assortis pour ses bébés, et le résultat n’a pas convaincu tout le monde. Entre Moon (Lune) et Sun (Soleil), Angel (Ange) et Demon (Démon), Gold (Or) et Silver (Argent), ou encore Phoenix et Dragon, la famille n’a pas trouvé son « bonheur », au contraire…