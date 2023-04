Le corps de Britta Cloetens identifié après avoir été retrouvé dans les bois de Sorinnes: «On a bien fait de s’accrocher à cette histoire» (photos et vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une découverte fortuite qui met fin à 12 ans d’un deuil impossible. Les ossements humains découverts en décembre dernier par un chasseur, dans le bois du Plantis à Sorinnes (Dinant), ont été identifiés. Ils appartiennent à Britta Cloetens, jeune femme de 25 ans disparue à Wilrijk (Anvers) le 23 avril 2011.

Des recherches menées dans le bois de Sorinnes, le 28 décembre 2022. - JLP

Si les policiers et le parquet de Namur ne voyaient a priori aucun lien entre « ces restes humains anciens, datant probablement de la Seconde Guerre mondiale » et une affaire criminelle, c’est finalement bien le cas. Le parquet de Namur a mené l’enquête et informé ses homologues anversois, mercredi. « On a bien fait de s’accrocher à cette histoire. Je suis contente pour la famille, ce doit être un soulagement », commente Audrey Seminara, substitut du procureur du Roi.