«Koh-Lanta, le feu sacré»: ce stratagème de Tania qui a sauvé sa place n’a pas été montré à l’écran, elle raconte tout (vidéo)

Tout n’a pas été montré à l’écran, dont des entretiens entre Tania et chaque membre de l’équipe : « J’ai demandé aux filles de voter contre moi et que moi, avec les garçons, nous votions contre Rudy. Cela faisait quatre votes contre moi et trois contre Rudy. Sachant que Denis (Brogniart, ndlr) demande en premier si quelqu’un a un collier d’immunité puis, en second, l’attribution du pouvoir du feu sacré, j’ai demandé à Gilles de me sauver si Rudy n’avait pas de collier. J’ai réussi à prouver à l’équipe qu’elle pouvait me faire confiance et c’est comme ça que je suis restée dans l’aventure. » C’est très bien joué !