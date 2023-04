Assassinat de Jean-Yves Wargnies, à Marchienne-au-Pont: jury majoritairement masculin pour juger l’accusé, Domenico Puddu

Le procès est présidé par Adrien Vander Linden d’Hoogvoorst, conseiller à la cour d’appel du Hainaut. Le ministère public est représenté par François Demoulin, avocat général. L’accusé est défendu par Me Thomas Puccini et Me Boris Druart, du barreau de Charleroi. Les parties civiles, la famille de la victime et Christophe Bertelli, sont représentées par Me Jean-Philippe Mayence et Me Elena D’Agristina, du barreau de Charleroi.