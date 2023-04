La star de TikTok, Harrison Gilks, est décédée à l’âge de 18 ans après avoir perdu son combat contre le cancer: «Ses messages d’espoir ont touché beaucoup de personnes»

Harrison Gilks avait documenté son combat et s’était constitué une large communauté sur les réseaux sociaux. Le jeune garçon de 18 ans avait reçu un diagnostic de cancer en novembre 2020 et avait subi une chimiothérapie et une radiothérapie. Il était en rémission en février 2022, mais en juin, les médecins ont déclaré que son cancer était revenu et qu’il était incurable.

C’est le 21 mars dernier, 9 jours avant son décès, qu’il a donné de ses nouvelles pour la dernière fois, expliquant que depuis son lit d’hôpital que son cancer s’était propagé à son foie et que l’un de ses poumons s’était rempli de liquide. « C’est vraiment difficile de respirer. Les médecins ont dit qu’il ne me restait plus beaucoup de temps », a-t-il confié à ses abonnés. « La meilleure chose que vous puissiez faire, les gars, c’est de prier pour moi. J’ai beaucoup prié. Priez pour moi et ma famille. Ça a été une super balade. »