«Les jeunes commencent de plus en plus tôt à consommer des stupéfiants», confie l’inspecteur Michaux, maître-chien à la zone de police FloWal (photos et vidéos)

Il est 7h ce mercredi quand l’inspecteur Michaux et son chien, Volt, prennent leur service à la zone de police FloWal. Avec un second inspecteur, leur mission du jour sera de sécuriser les écoles et de chasser les incivilités.

C’est à pied et sur pattes que le trio sillonne les rues autour des écoles secondaires de Florennes. « Dans le but de repérer des jeunes à problèmes pour tout ce qui est stupéfiants et incivilités », explique Isabelle Michaux.