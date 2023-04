Bruxelles Environnement signale la présence de PFAS sur plusieurs sites en Région bruxelloise!

La présence de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) a été observée sur trois sites au niveau du sol et cinq sites au niveau de l’eau souterraine en Région bruxelloise, a annoncé jeudi Bruxelles Environnement, sur foi des résultats d’analyses effectuées sur onze sites.

Selon l’opérateur bruxellois, ces dépassements n’impliquent pas forcément une menace pour la santé et l’environnement. Dans certains cas, des mesures complémentaires sont nécessaires pour déterminer l’existence d’un risque.