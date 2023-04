Le Chatrobot ChatGPT offre une plus grande transparence pour la vente en ligne après un blocage en Italie

« OpenAI s’engage à améliorer la transparence sur l’utilisation des données personnelles (…) et les garanties pour les mineurs », a déclaré l’organisme italien de protection de la vie privée dans un communiqué de presse publié jeudi.

de videos

L’organisme de surveillance de la vie privée GPDP a invoqué une violation de données pour justifier la décision de bloquer ChatGPT, entre autres, dans laquelle les titres des conversations et certaines données personnelles des abonnés étaient visibles par d’autres utilisateurs à la suite d’une erreur technique. Le régulateur a souligné qu’OpenAI n’informe pas suffisamment les utilisateurs sur les données collectées par l’entreprise américaine, mais a surtout dénoncé « l’absence de base légale pour la collecte et le stockage massifs de données personnelles dans le but d’« entraîner » les algorithmes à la base de la plateforme ».