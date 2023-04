20 boulettes de cocaïne et 4 pacsons de cannabis: un contrôle routier fructueux de la police de Bruxelles Nord

Le 3 avril, vers 9h15, les policiers de la zone de police Bruxelles Nord ont procédé au contrôle d’un véhicule à la conduite anormale sur la commune de Schaerbeek, rue Van Ysendyck. Lors de ce contrôle, les policiers ont remarqué que le conducteur n'était pas porteur d’un permis de conduire et conduisait sous l’influence de stupéfiants. Ils ont également aperçu du matériel utilisé pour la vente de stupéfiants.

de videos

Les policiers ont donc procédé à la fouille du véhicule et de ses deux passagers. Du cannabis et 500€ ont été retrouvés sur le conducteur. Le passager était lui en possession de 160€ et de cannabis lors du contrôle. Une fouille du véhicule a également été effectuée avec l’appui du chien détecteur de drogue Roef, et a mené à la découverte de 20 boulettes de cocaïne.