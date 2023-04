Auvio: quelles sont les sorties pour le mois d’avril 2023? En avril, séries et documentaires rejoignent le catalogue de la plateforme de streaming de la RTBF. Hulu, Channel 5, ITV

Par Youri Volckaert (st.)

Côté séries…

« Suspects » (saison 1) – le 13 avril

Martha Bellamy, Jack Weston et Charlotte « Charlie » Steele sont trois détectives aux approches bien distinctes. À chaque épisode, ils enquêteront sur une nouvelle affaire, chacun adoptant sa propre méthode. Dans cette série où il n’y a pas de script, les dialogues sont improvisés par les acteurs.

« La servante écarlate – The Handmaid’s Tale » (saison 3) – le 19 avril

Dans cette dystopie glaçante, adaptée du roman de Margaret Atwood paru en 1985, les États-Unis sont devenus une dictature religieuse où les femmes ne servent qu’à enfanter, servir ou assumer des tâches de gouvernante.

« Mr Selfridge » (saisons 3 et 4) – le 27 avril

Harry Gordon Selfridge lance en 1909 le premier grand magasin londonien, dans le but de rendre le shopping aussi excitant que le sexe. Véritable visionnaire et pionnier, il met un point d’honneur à offrir un lieu magique présentant toute une série d’articles de façon étonnante, inédite, amusante, voire excentrique. Série inspirée d’une histoire vraie.

… et documentaires

« Le président, l’Europe et la guerre » - le 1er avril

Le 1er janvier 2022, la France prend la présidence du Conseil de l’Union européenne. En entamant son mandat le président français entend pousser de nombreuses réformes auprès de ses partenaires. Mais la guerre en Ukraine bouleverse ses plans. L’Europe, stupéfaite, doit alors affronter sur son sol sa crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est dans ce contexte que la caméra de Guy Lagache suit, à l’Elysée et lors de déplacements européens, dès les premiers jours de la crise, un mois avant la guerre et jusqu’à ce jour, l’action politique du président français assisté de sa cellule diplomatique.

Réalisation : Guy Lagache – Production : Production Eléphant / Breath Films / Mile Prodution / France Télévisions

« Speedrun, pour quelques frames de moins » - le 1er avril

Loin de l’image de « geek » trop souvent véhiculée et de la dimension parfois ultra-compétitive du jeu-vidéo, « Speedrun : Pour quelques frames de moins » veut montrer le visage des nombreux acteurs de cette discipline : joueurs, streamers, organisateurs de marathon, et faire connaître cette communauté de l’ombre. La sortie de Deathloop anime la communauté des speedrunners, ces joueurs de l’extrême qui cherchent par tous les moyens à finir un jeu le plus vite possible. Mais avant de se lancer corps et âme dans l’aventure, encore faut-il terminer le jeu une première fois. Alors qu’1TLAU et VylonZ découvrent le jeu et nous confient leurs grandes ambitions sur son speedrun, l’arrivée d’un challenger de taille pourrait bien changer la donne…

« Un autre chemin : vivre dans un hameau autonome » - le 1er avril

Dans un monde en perte de repères, des hommes et des femmes ont choisi de quitter les autoroutes surchargées de notre société sclérosée, pour inventer une vie qui leur ressemble, une vie proche de la nature et respectueuse de toutes formes du vivant. Entre modernité et pratiques anciennes, seuls, en famille ou regroupés en collectifs, ils ont fait de leurs vies de véritables laboratoires de créativité, toujours plus en accord avec leurs convictions. Respectueux à la fois de l’homme et de son environnement, leur quête de vie s’appelle Autonomie.

Réalisation : Muriel Barra – Production : ZED