L’opération de reprise du CHRSM par Solidaris ne sera peut-être pas finalisée pour le 30 juin, comme espéré

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le CHRSM, dont l’activité se déploie sur les sites d’Auvelais et Namur, est composé de trois partenaires : le CPAS de Namur, la Province de Namur et l’association intercommunale de Santé de la Basse-Sambre (AISBS). Ceux-ci s’apprêtent à céder le groupe hospitalier namurois à l’ASBL Association Hospitalière Sambre et Meuse, émanation directe du réseau Solidaris.