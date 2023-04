Uccle lance Festivaleke, le premier festival de littérature jeunesse de la commune

Ce festival a pour ambition de mettre un coup de projecteur sur la littérature jeunesse, les auteurs et illustrateurs mais aussi de faire découvrir aux enfants et à leurs parents la grande richesse des bibliothèques.

Ce festival sera également l’occasion d’admirer les œuvres originales des illustrateurs et illustratrices Anne Brouillard, Françoise Rogier, Geneviève Casterman, Léa Viana Ferreira, Nicolas Mayné et Stéphane Ebner. Sans oublier le concert de musique punk du groupe Gyrophare qui fera bouger son public sur des chansons loufoques, énergiques et fortement inspirées par l’imaginaire décalé et poétique de l’enfance.

« Ce projet veut mettre à l’honneur la littérature jeunesse et ses auteurs et autrices, illustrateurs illustratrices. Il a aussi pour objectif de faire encore mieux connaître nos bibliothèques qui sont des lieux de vie et de découverte. Le Festivaleke a permis de créer des synergies et une dynamique commune entre tous nos lieux culturels et c’est aussi l’une des belles réussites de ce projet », souligne Perrine Ledan (Ecolo), échevine de la Culture d’Uccle.