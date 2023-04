«Tiny Beautiful Things»: que vaut cette mini-série mettant en scène une femme que son passé fait toujours couler? Plus morose que rose mais au fort accent de vie, cette fiction tirée d’un livre de Cheryl Strayed (« Wild ») a permis à l’actrice Kathryn Hahn de sortir sa meilleure palette. Tout va de travers dans la vie de Clare (Kathryn Hahn), à commencer parson couple avec Danny (Quentin Plair). - Disney+

Par Jean-Philippe Darquenne

Ce vendredi 7 avril, le service de streaming américain Hulu et Disney + chez nous ont lâché conjointement les huit épisodes de la mini-série « Tiny Beautiful Things » (« De belles toutes petites choses », littéralement), qui n’a pas un goût de vraie vie pour rien puisque son personnage central, Clare, jouée par Kathryn Hahn, est un double à peine fictif de Cheryl Strayed, autrice du livre dont cette nouveauté « écran » est tirée.

Sorti en juillet 2012, ce dernier compile de nombreuses colonnes écrites par Strayed dans The Rumpus, magazine littéraire en ligne disparu juste avant la parution dudit bouquin. C’est son ami Steve Almond, jusque-là responsable de cette rubrique, qui l’avait pressée de reprendre cet espace, où elle a longtemps – et gratuitement – donné des conseils et répondu aux questions existentielles des lecteurs. Un comble quand on sait qu’alors sa vie à elle était des plus chaotiques. Mais la série montre que cette tâche, qu’elle effectue sous le pseudonyme de Sugar, offre un peu d’équilibre à cette femme qui, quand on la découvre, vit l’enfer sur terre. D’abord parce qu’elle s’est fait éjecter de chez elle par son mari Danny (incarné par Quentin Plair, vu dans « The Good Lord Bird » et « Welcome to Chippendales »), avec qui elle suit, à reculons, une thérapie de couple.

En plus de cela, elle a du fil à retordre avec sa fille adolescente, Rae (Tanzyn Crawford), qui la rejette et qu’elle surprend en plein trio sensuel dans sa chambre. On a envie de dire « telle mère, telle fille », car Clare (Cheryl…) est également très portée sur le sexe. Signe d’un besoin d’amour qui s’est manifesté très tôt, comme on le constate dans de nombreux flashbacks la montrant gamine (sous les traits de Sarah Pidgeon) et jeune adulte. Et le moins qu’on puisse écrire, c’est qu’elle a connu plus de hauts que de bas. Clairement, tout ce que Clare a vécu, c’est ce qu’a vécu Cheryl Strayed, qui avait 22 ans lorsque sa mère est décédée, à 45 ans, d’un cancer du poumon. Un traumatisme qu’elle tente de fuir en s’envoyant en l’air, à quelques heures de l’enterrement. À l’époque, elle est mariée. Elle ne tarde à divorcer et à voir son beau-père, son frère et sa sœur prendre de la distance avec elle. Puis un amant la fait plonger dans l’héroïne…

Dans la série, Clare est une quadra qui traîne donc un bagage plutôt lourd, a toujours tendance à coucher avec le premier venu et beaucoup de mal à mettre de l’ordre dans sa tête et son quotidien. Ce qui nous vaut une série qui n’est pas des plus joyeuses (elle plombe même un peu…) mais qui a, on le répète, de forts accents de vérité. On y suit aussi quelqu’un qui fait du surplace, d’où l’impression que finalement, il ne se passe rien qui va dans le sens d’une évolution pour Clare. Hormis le fait qu’elle réintègre son foyer et son couple (spoiler !) et qu’elle va mieux quand elle devient Sugar, qui la fait se sentir en vie.

Aux Etats-Unis, « Tiny Beautiful Things » a plu à la critique. Certes, son action est assez monocorde, mais elle est largement compensée par une finesse d’écriture et de ton dont peu de fictions de ce genre peuvent s’enorgueillir. Enfin, l’interprétation de Kathryn Hahn, qui s’est retrouvée il y a quelques mois dans l’explosive distribution de « Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés », est des plus justes. Elle est particulièrement crédible en femme qui perd pied en se débattant avec elle-même, les autres, les événements et… la poisse.

La showrunneuse Liz Tigelaar décrit la série comme le parcours d’une héroïne, un parcours très différent de celui qu’a entrepris Cheryl Strayed après toutes les tempêtes dépeintes ici. En effet, dans la vraie vie, en 1995, elle s’est lancée, à 26 ans, dans une aventure en solitaire dont on a tous entendu parler : une randonnée à pied de dix-sept cents kilomètres le long de la côte ouest des États-Unis. Une manière de se laver d’un passé douloureux, d’où émergent d’abord des années de drogue, et aussi, donc, un divorce et la mort de sa mère. De ce périple avec elle-même, elle a écrit un livre paru en 2012, « Wild » (« Sauvage »), qui est devenu deux ans plus tard le film du même nom, avec Reese Whiterspoon dans son rôle. On n’est donc pas étonnés de découvrir le nom de cette dernière dans la liste des producteurs exécutifs de « Tiny Beautiful Things ». Laura Dern, Cheryl Strayed et Kathryn Hahn en font aussi partie. On est ici en bonne compagnie.

« Tiny Beautiful Things », disponible sur Disney+.