Le beau geste de JUL: le rappeur veut distribuer des vêtements de sa marque gratuitement, «bientôt, si je peux…»

Ce n’est pas une nouveauté, Jul est un homme au grand cœur. Après avoir offert son septième album gratuit à ses fans, le Marseillais le prouve encore une fois en affichant sa volonté de distribuer gratuitement des vêtements de sa marque dans toute la France.

Dans un court message publié en Story sur Instagram, l’artiste et beatmaker le plus productif de l’histoire du rap français annonce : « Bientôt, si je peux, je vais essayer de distribuer des habits D’Or et de Platine dans les quartiers. Force à tous ».