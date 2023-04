Le gouvernement suisse va enquêter sur la fin du Credit Suisse, sauvée par UBS

Afin d’éviter une crise plus grave dans le secteur bancaire suisse et mondial, la banque a été renflouée par UBS sous la pression du gouvernement après un week-end mouvementé le mois dernier. Mais pour cela, la Suisse a offert des milliards de garanties.

La crise du Credit Suisse et le sauvetage de la deuxième banque suisse ont suscité de vives critiques dans le monde politique et au sein de la population du pays alpin. Le Credit Suisse était depuis longtemps en proie à une série de scandales.

L’enquête doit maintenant déterminer comment le Credit Suisse a pu arriver à ses fins. Elle examinera notamment les risques pris par la banque et l’impact de la hausse des taux d’intérêt. L’enquête devrait être achevée dans un délai d’un an et devrait permettre d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.