Scandale au Parlement européen: après son ami Giorgi, Pier Antonio Panzeri va sortir de prison avec un bracelet électronique

Incarcéré depuis le 9 décembre 2022, soit il y a près de quatre mois, le Milanais ne supportait guère ses conditions de détention. Tant physiquement que mentalement. On avait notamment appris que l’ancien eurodéputé de gauche souffrait de problèmes d’yeux et était en dépression.

Répondant à la RTBF, son avocat explique qu’il avait accès à la presse et qu’il avait du mal à voir sa vie partir ainsi en lambeaux. « La situation carcérale de Monsieur Panzeri a été extrêmement pénible. Comme sa femme et sa fille vivent en Italie, il n’a pas eu de contact avec ses proches », explique-t-il.

De plus, Panzeri ne parle pas le français. C’est ce qui l’avait poussé à sympathiser avec Marc Tarabella dont il partageait au moins une passion : celle de supporter l’Inter de Milan. « Demander à un gardien quelque chose qui relève du quotidien était parfois très compliqué », poursuit Me Kennes qui se réjouit d’apprendre la décision de la Chambre du Conseil. Elle a donc accepté qu’on laisse sortir son client.

Lire aussi Corruption au Parlement européen: l’épouse de Pier Antonio Panzeri espère la libération sous bracelet de son mari ce jeudi

L’avocat précise tout de suite qu’il ne s’agit pas d’une libération. Pier Antonio Panzeri reste bel et bien détenu. Tout comme son complice et ami, Francesco Giorgi. Le compagnon d’Eva Kaili est toujours assigné à résidence dans son appartement d’Ixelles, depuis qu’il est sorti de la même prison de Saint-Gilles. « Le bracelet électronique est une privation de liberté équivalente à la prison, si ce n’est qu’il est enfermé chez lui 24 heures sur 24. Pas chez lui en Italie, la législation belge ne le permet pas, mais dans un appartement où il réside en Belgique ».

Cet appartement est situé à deux pas de la tour Reyers, à Schaerbeek. Son épouse arrivée d’Italie s’occupera de lui. C’est elle qui, par exemple, fera les courses. Panzeri n’a pas le droit de sortir, même pas pour faire une promenade de trente minutes, souligne Laurent Kennes, toujours à la RTBF. « Il peut juste demander d’avoir des sorties pour des mesures urgentes ou des raisons exceptionnelles ».

Tire-t-il cette faveur (NdR : la sortie de prison) du fait qu’il a accepté de jouer le rôle de repenti ? Certainement même si son avocat tempère : « C’est avant tout lié au fait qu’il collabore et qu’il s’est exprimé ».

« Elle l’aurait giflé »

Pendant ce temps, Eva Kaili et Marc Tarabella rongent leur frein en prison. Eux campent sur leur position en affirmant qu’ils sont droits dans leurs bottes.

On apprend par ailleurs que Panzeri a été interrogé à trois reprises sous le statut de repenti. Et il persiste à dire que Marc Tarabella a bel et bien touché entre 120.000 et 140.000 euros pour adoucir son discours sur le Qatar. « Il n’y a pas que mon client qui accuse Monsieur Tarabella », argumente Me Kennes.

Et quand notre confrère de la RTBF lui parle de Marie Arena, il explique que son client n’aurait jamais osé lui proposer ce qu’il a fait à Tarabella. « Elle l’aurait giflé », répond-il.