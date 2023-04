On engage au Roannay, le resto fraîchement étoilé de Francorchamps

Le Roannay organise son jobday à Francorchamps. Le 13 mars dernier, le Roannay a eu l’honneur d’obtenir sa première Étoile Michelin pour son restaurant gastronomique. Et ce n’est pas tout : le Chef Mathieu Vande Velde y a également reçu le prix du « Jeune Chef de l’Année » !

Afin de compléter et renforcer ses équipes, le Roannay recherche aujourd’hui de nouveaux collaborateurs et organise donc son propre jobday. Mardi 11 avril de 15 à 18 heures, les chefs Mathieu Vande Velde et David Martin (2 étoiles au Michelin) seront présents pour recevoir les personnes intéressées et échanger au sujet des différentes possibilités d’emploi.