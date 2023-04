«Anderlecht m’a menacé à l’époque»: les révélations du journaliste d’investigation Romain Molina sur les Mauves! (vidéo)

Le journaliste d’investigation français Romain Molina a révélé avoir été menacé par le Sporting d’Anderlecht, il y a quelques années, dans l’émission Zack en Roue Libre. « Anderlecht m’a menacé à l’époque », a déclaré le journaliste spécialisé dans le monde du football. « J’avais reçu un courrier à la maison. Et ironie du sort, quelques années plus tard, cette même direction là tombe au niveau judiciaire. »

Un petit peu plus tôt dans l’émission, Romain Molina a dévoilé que les menaces d’Anderlecht provenaient de son investigation sur les liens entre le club bruxellois et le club congolais TP Mazembe, dont il a évoqué certains éléments. « Anderlecht a tissé partenariat avec le TP Mazembe. Les dirigeants d’Anderlecht, qui ont tous été choppés il y a quelques années pour des affaires de corruptions liées au footgate, venaient au Congo et repartaient avec des liasses, tu n’imagines même pas », a-t-il entre autres détaillé.