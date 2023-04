Birds Bay, un hôpital pour animaux sauvages au cœur du Bois des Rêves à Ottignies

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Birds Bay est un centre CREAVES créé dans les années 70, à la Hulpe. Jacqueline, la fondatrice, sauvait des petits oiseaux blessés ou vulnérables et progressivement, les gens ont commencé à lui en amener de plus en plus. En 1988, son centre est agréé comme CREAVES (Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’État Sauvage). Au fil des années, les infrastructures finissent par devenir trop petites. En 2011, le centre déménage à Ottignies, au cœur du Bois des Rêves, là où il se trouve encore aujourd’hui.