TotalEnergies: des actionnaires remontent au créneau et critiquent la stratégie climatique du groupe

« Il est dans l’intérêt de l’entreprise de saisir les opportunités offertes par la transition énergétique », affirment aussi ces 17 investisseurs, qui gèrent ensemble 1.100 milliards de dollars (1.007 milliards d’euros) et détiennent 1,5 % de l’entreprise. Parmi eux se trouvent La Banque Postale AM, Edmond de Rothschild AM, La Financière de l’Echiquier, Mandarine Gestion ou encore Sycomore AM.