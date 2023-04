PAD Josaphat à Schaerbeek: le consortium Eiffage-Axa remporte le marché public pour créer un «parc habité»

Le site de l’ancienne gare de triage Josaphat situé sur Schaerbeek et Evere est actuellement une friche appartenant à la Sau (société d’aménagement urbain). Un nouveau quartier va émerger sur la partie Ouest. Le consortium Axa-Eiffage, lauréat du marché public, a présenté le projet, suite à la procédure de dialogue compétitif (une première à Bruxelles, assure la Sau). Un nouveau quartier. - Eiffage-Axa

Sur les 10,6 ha, 4 ha seront modifiés. Au sein d’un espace vert continu, 509 logements sortiront de terre : 246 logements privés, 135 logements sociaux locatifs (SLRB), 105 logements moyens (citydev) et 23 logements sociaux acquisitifs (Fonds du Logement). « Dès le début, le point de départ a été de créer une mixité en termes de logements (45 % de logements privés). On avait des exigences et des ambitions en termes environnementales, architecturales, sociales qui sont extrêmement élevées », explique Gilles Delforge, directeur de la Sau. « Après des milliers d’heures de travail, on arrive à un projet équilibré par rapport aux besoins de la ville de demain dans tous ses aspects : logements, biodiversité, développement durable et mobilité »

Gilles Delforge. - Z.-Z. Z.

« Parc habité » sans voiture À terme, la friche se composera de 7,15 ha d’espaces verts et 3,45 ha de surfaces bâties sur les 4 ha du quartier sans oublier une réserve naturelle au Sud qui sera inaccessible à l’homme. Eiffage-Axa « On a sélectionné des typologies d’habitations qui activent l’espace public en mettant des séjours et des terrasses sur les façades. On a conçu un plan d’aménagement libre qui permet de préserver cet espace ouvert et vaste. L’implantation des bâtiments garantit des vues transversales et diagonales à travers le site. Notre ambition est d’arriver à faire cohabiter dans ce projet la nature et la ville », expose Alessandro Pontara, architecte-urbaniste. Alessandro Pontara. - Z.-Z. Z. Seules 11 places de stationnement PMR seront disponibles en surface. Un parking souterrain mutualisé (qui pourra accueillir maximum 373 voitures) sera construit au Nord. « Il y aura un parking vélo dans tous les immeubles ainsi qu’un parking mutualisé. Au total, 1.080 emplacements vélos (un par chambre) sont prévus. Le parking est envisagé comme quelque chose d’évolutif », précise Patrick Verougstraete, chef de développement chez Eiffage. Maquette. - Z.-Z. Z. Une « route » large de 2m agrandie parfois pour permettre l’accès aux services de secours traversera le quartier. Des équipements comme une école, une brasserie, un café, des infrastructures sportives, des commerces et activités économiques seront également présents. « On a ambiancé le quartier avec des plantes, des fleurs, des animaux. Ce sera un ‘parc habité’ sans voiture », résume Clément Willemin, paysagiste du bureau Wald. Clément Willemin. - Z.-Z. Z. Quid de la biodiversité ? Alors que le Pras permet de développer tout le site, le PAD limite le projet à la partie Ouest. La partie Nord de la friche restera tel quel. La biodiversité sur le futur quartier migrera « théoriquement » vers cet espace intouché. « Une nouvelle biodiversité prendra le relais dans le quartier grâce aux espaces humides, mares, 600 arbres plantés, etc. Le milieu va être différent et plus riche car le milieu existant n’est pas un milieu stable », précise le paysagiste. Eiffage-Axa Malgré le blocage au niveau de la Région (Ecolo refuse de valider le PAD en deuxième lecture), la Sau reste confiante quant à la réalisation du projet. « La première étape est passée : il n’y a pas de recours introduit contre la procédure en elle-même. On a un projet résilient, conforme à la réglementation actuelle et au PAD sur la table au gouvernement aujourd’hui », lâche Gilles Delforge. Eiffage-Axa