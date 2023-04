Des chercheurs de la KU Leuven font une découverte sur la couronne solaire: «Les résultats nous ont beaucoup surpris»

L’atmosphère du soleil, également appelée couronne solaire, est située à plusieurs milliers de kilomètres du soleil. Si l’intuition porte à croire que la température diminue à mesure que la distance augmente, c’est pourtant l’inverse qui se produit : dans la couronne, il fait des millions de degrés de plus que sur la surface du soleil. Ce paradoxe était connu depuis longtemps, mais les scientifiques ne savaient pas l’expliquer.

Ce type de vibrations qui pourrait expliquer que l’environnement de l’étoile soit plus chaud de plusieurs millions de degrés Celsius que sa surface.

Une partie de l’énergie des vibrations émises par ces boucles provoque un réchauffement de l’environnement. Au lieu de s’atténuer avec le temps, comme c’est le cas pour les cordes de guitare, le télescope a constaté que les vibrations continuaient avec la même puissance dans la couronne. Cela pourrait expliquer pourquoi l’atmosphère solaire est beaucoup plus chaude que la surface de l’astre.

Les scientifiques pensent que la masse solaire tourbillonnante, d’où émergent les boucles magnétiques, est à l’origine des vibrations. Cette hypothèse doit toutefois faire l’objet d’un examen plus approfondi.

« Les résultats nous ont beaucoup surpris », déclare le physicien solaire et chercheur principal du télescope EUI, David Berghmans. « Même dans les plus petites boucles magnétiques, nous avons trouvé des vibrations. Nous ne nous attendions absolument pas à ce qu’il y ait autant d’énergie dans ces boucles. Ces résultats nous rapprochent d’une explication possible de la différence de température. »