Mohamed Abrini s’est exprimé ce jeudi au procès des attentats de Bruxelles: «Je vois d’abord des femmes, des enfants, des personnes âgées de loin et direct je pars»

À 7h11, une première explosion a lieu. Douze secondes plus tard, une seconde. La troisième n’arrivera jamais, Mohamed Abrini, dit « l’homme au chapeau », abandonne son trolley derrière un pilier du hall avant de prendre la fuite vers le centre de Bruxelles. Le focus est porté sur ce dernier ce jeudi, le seul terroriste survivant de l’attaque.

Quelques minutes avant les explosions, les trois terroristes se sont rendus au Déli’France pour deux cafés et une bouteille d’eau. « Pourquoi attendre ? », s’interroge Laurence Massart. « Peut-être que les gens n’étaient pas encore dans les files pour s’enregistrer aux comptoirs. C’est là aussi que Najim Laachraoui a mis les piles dans les détonateurs. On ne discute pas vraiment, il y a des policiers, de la sécurité qui passe régulièrement », dit Abrini.

En quittant la table, les deux autres lui auraient indiqué l’allée 11, celle dévolue à un départ vers les États-Unis. « Je vois d’abord des femmes et des enfants, des personnes âgées de loin et direct je pars. Je leur dis : moi je ne fais pas ça. C’est là que c’est cruel, ces personnes sont doublement victimes : de la politique extérieure occidentale et la politique extérieure de l’État islamique », assure-t-il.