Le festival «Nourrir Liège» va s’opposer au développement de Liege Airport avec un cortège de plantation de patates

Liège accueillera du 13 au 23 avril prochains la 7e édition du festival « Nourrir Liège ». Au programme, une centaine d’activités qui se dérouleront en différents endroits de la Cité ardente, ainsi qu’à l’université et dans les hautes écoles. Conférences, master class, rencontres, ateliers ou concerts seront proposés durant ces dix jours, pour sensibiliser aux risques environnementaux liés aux systèmes alimentaires et proposer une réflexion sur nos modes de consommation et de production. « Ce qui s’avère plus que jamais nécessaire au vu des difficultés expérimentées à la fois par les Liégeois et les circuits courts dans leur ensemble », estiment les organisateurs de l’événement.

Mais le point d’orgue de cette semaine sera sans conteste la journée internationale des luttes paysannes, prévue le dimanche 16 avril à Liege Airport. Une grande mobilisation est en effet annoncée pour faire écho à l’opposition au développement de l’aéroport liégeois. Elle prendra la forme d’un cortège de plantation symbolique de patates.