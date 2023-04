Un commerçant bien connu de retour sur le marché du vendredi à Mons

Le marché du vendredi situé sur la Grand’Place et au Marché-aux-Herbes est délocalisé depuis septembre 2022 au Marché-aux-Poissons, Croix-Place, rue des Chartriers et rue Froissart.

Plantes aromatiques

Suite à ce changement, Ilse et Franck, bien connus pour leur camion Illufrer et leur grand assortiment de plants, arbustes fruitiers et plantes aromatiques, avaient quitté la cité du Doudou. Mais bonne nouvelle : ils sont de retour dès ce vendredi.