Cette affirmation date de 2021 et l'Allemagne n'en a pas "fini" avec les bus électriques

L'internaute s'étonne que "ni la presse belge et française ni le parti écolo" ne parlent de cet évènement et affirme que "les pompiers signalent qu'il est impossible d'éteindre un véhicule électrique en feu avec de l'eau car la batterie continue à se consumer...".

"La fin des bus électriques en Allemagne....Il s'avère que les bus électriques ont par 3 fois été responsables de départ [sic] d'incendie importants dans les dépôts de Stuttgart, Düsseldorf et Munich pendant leur charge de nuit. Ces incendies ont détruit d'énormes flottes de véhicules. Ils sont désormais interdits dans la ville de Munich depuis hier", affirme l'auteur d' une publication , relayée plus de 38 000 fois depuis le 13 mars 2023 sur Facebook, citant le journal allemand Die Welt.

Ce texte a été relayé plusieurs dizaines de milliers de fois en France et en Belgique en mars 2023, mais l'AFP avait déjà vérifié des publications quasiment identiques en décembre 2021. Le ministère fédéral des Transports et la compagnie de transport munichoise (MVG) avaient alors démenti cette affirmation à l'AFP, précisant que seuls huit bus avaient été temporairement retirés de la circulation en octobre 2021 pour des vérifications, avant d'être remis sur la route. Contactés à nouveau en mars 2023, la MVG et le ministère des Transports ont à nouveau confirmé à l'AFP que les bus électriques sont bien autorisés en Allemagne.

Les publications partagées en mars 2023 mentionnent comme source le "journal Die Welt". Les posts vérifiés par l'AFP en décembre 2021, qui relayaient le même texte, partageaient également une photo d'illustration permettant de retrouver un article du quotidien allemand publié le 9 octobre 2021 (lien archivé), dans lequel apparaissait la même image, avec cette légende: "selon les informations actuelles, l'incendie s'est déclaré dans un dépôt de bus à Stuttgart lors du chargement d'un bus électrique".

Capture d'écran réalisée le 04/04/2023 sur le site du quotidien allemand Die Welt

Cet article indiquait que, quelques jours après un incendie survenu fin septembre 2021 dans un dépôt de bus à Stuttgart (sud-ouest de l'Allemagne), la Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), la société qui gère les transports en commun dans la ville de Munich, avait retiré temporairement certains de ses bus électriques de la circulation, pour des vérifications.

Les bus concernés étaient, selon l'article, uniquement ceux provenant du même fabricant que les bus impliqués dans l'incendie du dépôt à Stuttgart, et qui sont d'un modèle équivalent. "La mesure ne s'applique qu'aux bus du même modèle et dans un premier temps uniquement jusqu'à ce que la cause de l'incendie soit définitivement élucidée", précisait ainsi l'article en allemand.

Il n'y est nullement question d'une interdiction des bus électriques dans la ville, contrairement à ce que prétendent les internautes.

L'incendie d'un dépôt de bus à Stuttgart auquel il est fait référence a eu lieu le 30 septembre 2021, comme le relatait alors la presse allemande (1, 2) et française. Au moins 25 véhicules, dont deux bus électriques, avaient alors été détruits.

Comme le mentionnent les publications et l'article de Die Welt, un incendie similaire s'était déclaré dans un dépôt de bus à Düsseldorf en avril 2021, détruisant 38 bus. En juin, neuf bus, dont cinq électriques, avaient été détruits dans un incendie dans un dépôt de bus à Hanovre. Dans les deux cas, comme le rapportait le magazine allemand Focus en octobre 2021, des bus hybrides ou électriques étaient garés à côté de bus diesel dans les dépôts, rendant l'extinction du feu "difficile en raison de la chaleur élevée et de l'intensité des incendies de batterie".

A Düsseldorf, les enquêteurs ont conclu que les bus électriques n'étaient "probablement pas" la cause de l'incendie. A Stuttgart, un défaut dans le processus de recharge d'un bus a été mis en cause. A Hanovre, l'entreprise responsable du dépôt de bus a écarté la responsabilité d'un accident dû à un des bus électriques.

Les bus électriques toujours en circulation à Munich et en Allemagne

Contacté le 1er décembre 2021, un porte-parole de la société des transports munichois avait déclaré à l'AFP: "Il y a uniquement eu un rappel temporaire de huit bus après que le fabricant a rencontré quelques problèmes avec les batteries. Ce problème a été résolu rapidement et, à l'exception d'un seul véhicule, tous les bus sont à nouveau en service sur notre ligne 100 et sur le périphérique".

Contactée à nouveau le 3 avril 2023, la MVG a confirmé à l'AFP que "les bus électriques ne sont pas interdits en Allemagne à l'heure actuelle. En ce moment nous avons 24 bus électriques en service à Munich. En octobre 2021, nous avons retiré nos bus électriques Mercedes-Benz durant deux semaines, entre le 8 et le 22 octobre 2021, pour des raisons de précautions après l'incendie à Stuttgart".

Contacté le 31 mars 2023, un porte-parole du ministère fédéral des Transports allemand a confirmé à l'AFP que "les bus électriques ne sont pas interdits en Allemagne" et qu'il "n'y a jamais eu d'interdiction" de ces bus. "En outre, le gouvernement fédéral encourage l'achat des bus électriques et le développement des infrastructures de recharge des bus électriques. Notre objectif est de faire en sorte qu'un bus sur deux soit zéro émission d'ici 2030".

En octobre 2022, environ 2 000 bus électriques circulaient en Allemagne. Les lignes existantes et les projets de lignes de bus électriques sont disponibles sur le site de l'Association des entreprises de transport allemandes. Le nombre de bus électriques tend à croître en Allemagne, avec 623 nouveaux bus "zéro émission" de plus de huit tonnes immatriculés en 2022.

Sur son site, la MVG explique viser un objectif de 100% de bus électriques d'ici 2035.

Pas "impossible" d'éteindre des véhicules électriques en feu avec de l'eau

"Les pompiers signalent qu'il est impossible d'éteindre un véhicule électrique en feu avec de l'eau car la batterie continue à se consumer", affirment aussi les internautes.

Comme l'explique cette dépêche de l'AFP datée de juillet 2022, "il faut en général beaucoup plus d'eau, entre 11 350 litres et 30 300 litres environ selon un guide préparé par Tesla à l'attention des premiers secours" pour éteindre un incendie de voitures dotées de batteries électriques. Il est aussi fréquent que des batteries prennent à nouveau feu plusieurs heures, voire plusieurs jours, après l'incendie initial, à cause d'un phénomène dit "d'emballement thermique" qui peut se produire dans les batteries lithium-ion endommagées. Tesla recommande de surveiller la température des batteries pendant au moins 24 heures après un feu.

Plusieurs causes peuvent entraîner un problème de moteur, voire un incendie ou une explosion, expliquait Soens Steven, conseiller à la Fédération belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC), interrogé dans un précédent article de vérification: "il peut y avoir des problèmes dans l'assemblage de la batterie au lithium, par exemple dans le système de refroidissement - destiné à évacuer la chaleur à l'intérieur de la batterie. Il peut également y avoir des problèmes au niveau du câblage, par exemple un câble qui aurait frotté un autre élément et provoqué un court-circuit. Un problème dans le chargement de la batterie peut également provoquer un feu", expliquait-il en février 2022.

Les incendies de véhicules électriques "sont plus difficiles à éteindre, à cause de leurs batteries à lithium-ion", expliquait dans le même article Damien Ernst, professeur à l'Université de Liège.

"L'incendie d'une voiture électrique est un défi : la chaleur générée est énorme et de grandes quantités d'eau sont nécessaires pour l'éteindre. Les parkings souterrains dans lesquels un tel incendie se produit peuvent alors être démolis", explique une association d'experts allemands cités dans cet article du magazine Focus.

"Les batteries sont difficiles d'accès, mais les technologies évoluent. Maintenant, certains corps de pompiers utilisent un système d'arrosage pour refroidir la batterie par dessous", a expliqué le 4 avril 2023 à l'AFP Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, précisant qu'il n'est cependant "pas impossible" d'éteindre une batterie en feu avec de l'eau. Il s'agit d'ailleurs de la technique utilisée par les pompiers: "on fait une première extinction, puis on plonge le véhicule entier dans un container rempli d'eau", a-t-il expliqué.

Pour la prise en charge des incendies, "on conseille aux exploitants des nouveaux parkings d'installer les voitures électriques à l'étage supérieur, le plus proche possible d'une entrée ou d'une sortie afin de pouvoir la sortir rapidement et de prévoir un système d'évacuation de la chaleur", a précisé Walter Derieuw.

Comme l'expliquait le président du syndicat libéral des pompiers de Bruxelles dans un article du média belge La Capitale, publié le 13 février 2022, "lorsqu'un élément de batterie lithium-ion d'une voiture électrique prend feu, l'arroser avec de l'eau ne permet que de refroidir l'ensemble, pas d'éteindre l'incendie. Après avoir éteint le véhicule, il doit être plongé dans un container, de fabrication artisanale, pendant au moins 72 heures".