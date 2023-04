La Fédération Wallonie-Bruxelles donne son feu vert au milliard d’euros pour rénover les écoles: «Une réponse à 20 ans de sous-investissement»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors, comment s’est passée cette première séance du gouvernement de la Fédération depuis la tempête qui a agité la majorité PS-MR-Ecolo sur le master en médecine pour l’Université de Mons ? « On a retrouvé un état d’esprit constructif, positif et de travail », a commenté le ministre du Budget et de l’Égalité des chances, Frédéric Daerden (PS). « Nous avons encore une petite année et beaucoup de choses à faire, on ne peut se permettre d’être dans une forme d’immobilisme. »