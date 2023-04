Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sous son casque rosé, au design unique (on y discerne le dessin d’un cerveau en bonne santé, pour sensibiliser à l’action « Use your head », qui milite pour le port du casque en toutes circonstances lorsqu’on enfourche son vélo), les idées sont claires. Fraîches comme ces gouttes de pluie qui humidifient le pavé nordiste et le rendent encore plus piégeux. Wout van Aert est aux portes de l’Enfer du Nord depuis lundi déjà, mentalement s’entend. Prêt à cette folle traversée des vingt-neuf tronçons rocailleux, paré pour ce superbe combat contre l’adversité. Contre lui-même aussi.

Dominé par Pogacar, van der Poel et Pedersen dans les monts du Tour des Flandres, éjecté de la photo immortalisant le podium 2023 du Ronde, le Campinois n’a pas gambergé bien longtemps.

Dès la première analyse d’une défaite forcément douloureuse, il se projetait déjà vers son prochain objectif. « Je retournerai au combat dès le prochain week-end, vers Roubaix ». Dans son verbe, toujours franc et fair-play, ces mots ne créent pas un paravent pour dissimuler une déception pourtant légitime, ils illustrent sa capacité à relativiser et surtout, à tourner le bouton sans perdre de temps et d’énergie inutiles.