Les toilettes publiques encore trop peu nombreuses à Bruxelles

L’installation toute récente (mardi) de quatre nouvelles toilettes autonettoyantes dans la Ville de Bruxelles représente une bonne nouvelle face à la demande de toilettes publiques dans la région, mais l’offre reste insuffisante, selon l’équipe de recherche du projet «HyPer» de l’ULB, qui s’est intéressée ces dernières années à la précarité et la vulnérabilité hydriques à Bruxelles.

HyPer a identifié quatre zones dites de «besoin» dans la région: les espaces verts, les zones de passage comme les gares et les stations de métro, les zones fortement fréquentées et, enfin, les zones temporaires, qui accueillent des campements plus ou moins longs.