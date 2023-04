Arrestation d’un journaliste du Wall Street Journal: «inutile» de faire pression, prévient la Russie

La nouvelle ambassadrice américaine, Lynne Tracy, a été reçue jeudi à ce sujet par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

« Le battage médiatique autour de cette affaire (…) dans le but de faire pression sur les autorités russes et sur le tribunal qui devra décider du sort d’Evan Gershkovich est inutile et insensé », a indiqué son ministère dans un communiqué.