Emmanuelle ouvre une «crèche» pour seniors en plein centre de Huy: «C’est comme avec les enfants, on vient déposer son parent ici, en sachant qu’on veillera sur lui» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De l’extérieur, il faut le dire, le bâtiment est imposant et terne. Mais une fois passé le seuil de la porte, on tombe sur Emmanuelle Warzée, sourire jusqu’aux oreilles, et l’atmosphère se réchauffe instantanément. En découvrant les lieux, on a comme cette impression familière… d’être « chez soi ». « C’est l’objectif, se réjouit-elle. Rien n’a été laissé au hasard : j’avais envie de décorer comme à la maison, pour qu’on s’y sente bien et à son aise. »