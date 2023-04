Les travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge Chêne à l’Image de Châtelet pourront reprendre après l’été: 182.000m³ de déchets à assainir

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lancé voici près d’un an, le chantier d’assainissement et de réhabilitation du site du Chêne à l’Image, à Châtelet, ne reprendra pas avant plusieurs mois. « L’endroit n’est pas hyper pollué mais il contient certains produits comme des hydrocarbures et des solvants… Au total, on estime à près de 182.000 m³ le volume de déchets sur ce site, essentiellement des déchets ménagers », précise l’échevin Michel Mathy.