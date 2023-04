La Juventus a identifié et sanctionné deux auteurs des cris racistes à l’égard de Romelu Lukaku

La Juventus a identifié deux des auteurs des cris racistes à l’encontre de Romelu Lukaku lors du match de la demi-finale aller de Coupe d’Italie contre l’Inter mardi, terminée 1-1. L’agence de presse italienne ANSA l’a révélé jeudi.

Selon l’agence de presse, le club a signalé à la DIGOS, la Division investigations générales et opérations spéciales de la Police, les noms de deux personnes apparaissant sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle ils prononcent des phrases et effectuent des gestes racistes à l’encontre de Lukaku. Il s’agit d’un adulte et d’un mineur. La Juventus aurait décidé d’appliquer son « code d’appréciation » pour la vente des billets. L’adulte serait ainsi banni du stade de la Juventus à vie et le mineur pour dix ans.