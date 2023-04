Le projet No Impact Jette reprend en 2023

La commune de Jette a décidé de relancer son projet No Impact Jette pour une quatrième édition en 2023. No Impact Jette est axé autour de trois domaines : les déchets, l’alimentation et l’énergie. Le challenge ? Changer sa manière de consommer pour limiter l’impact sur l’environnement.

Déjà 200 ménages ont rejoint le projet lors des précédentes éditions. Des ateliers, des visites et des formations auront lieu pendant toute la durée du projet qui se tiendra de juin à décembre. Une présentation générale du projet sera organisé le 28 avril à 19h au Rayon Vert afin que les futurs participants puissent poser toutes leurs questions. C’est lors de cette soirée que les organisateurs donneront plus de détails sur les modalités de participation à l’édition 2023.