Profitez de ce weekend, Luc Trullemans annonce une mauvaise nouvelle pour la semaine prochaine!

Nous aurons encore des averses surtout en Flandre occidentale et plus généralement sur la Wallonie mais des éclaircies apparaitront de plus en plus l’après-midi sur le nord-ouest et le centre du pays.

Le vent du nord ne sera pas trop sensible mais maintiendra un air frais sur nos régions avec des températures maximales entre 7 et 10° sur l’Ardenne et près de la mer et de 10 à 13° ailleurs.

La nuit le ciel restera nuageux avec quelques trouées et les averses disparaitront. Des stratus ou brouillards seront localement possibles surtout sur les hauteurs de Liège et en Flandre occidentale.

Notons des minimales entre 1 et 6° au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 5 et 9° ailleurs.

Samedi

Le ciel sera partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux dans le flux de nord-est peu rapide avec des températures qui remonteront entre 13 et 16° en plaine , entre 9 et 11° en bordure de mer et sur la haute Ardenne.

Dimanche de Pâques

L’anticyclone ne bougera pas beaucoup sur le nord de la Scandinavie mais le courant sur nos régions virera un peu plus vers l’est ce qui favorisera un assèchement de la masse d’air et donc plus de périodes ensoleillées .

Il fera agréablement doux l’après-midi avec peu de vent et surtout des températures pouvant atteindre 16 à 19° dans l’intérieur du pays et 12 à 15° à la mer tout comme en Ardenne.

Lundi de Pâques

Une bande perturbée et pluvieuse arrivera sur la Manche et l’Angleterre ce qui provoquera un ennuagement progressif du ciel à partir de la mer et de la frontière française.

Il commencera à pleuvoir en début d’après-midi au littoral et ensuite progressivement plus vers l’intérieur du pays.

Il fera un peu moins doux avec des températures restant entre 10 et 16°.

Evolution pour mardi et mercredi prochain

Cette perturbation pluvieuse sera suivie mardi par un courant océanique d’ouest plus frais avec une alternance d’éclaircies et de formations nuageuses mais sans averses .

Le vent deviendra plus sensible avec des pointes de 40 à 60 km/h et les températures continueront à fléchir vers des valeurs comprises entre 8 et 12° en Ardenne et entre 12 et 15° dans les autres endroits.

Avec le passage d’une dépression très venteuse au nord de l’Irlande et sur l’Ecosse le vent du sud-ouest continuera à souffler mercredi prochain en rafales comprises entre 50 et 70 km/h avec le passages d’une zone pluvieuse dans le courant de la journée. Il fera frais avec des températures diurnes perdant encore 1 à 2 degrés sur la journée.

Tendance probable pour la période allant du 13 au 19 avril

L’activité dépressionnaire sera surtout localisée sur le centre et le nord de l’Océan atlantique ce qui nous maintiendra dans le flux de sud-ouest qui sera d’abord encore frais mais qui se redoucira de plus en plus ensuite.

Les zones perturbées transiteront surtout sur la Manche , les Iles britanniques et la Mer du nord ce qui maintiendra encore en un premier temps le risque de pluie sur le Bénélux et le nord-ouest de la France mais les modèles de prévisions sont plus optimistes pour la suite avec un temps plus sec et nettement plus doux à partir du 16 avril.