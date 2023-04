Le CD&V présente une proposition visant à accélérer le versement des bourses d’études

CD&V estime qu’il est préférable que l’Agence pour l’enseignement supérieur ne soit plus responsable de l’attribution des bourses. Cela concerne 62 équivalents temps plein. Les choses se déroulent plus facilement au sein de l’Agence de décaissement des paquets de croissance.

Aujourd’hui, 14 913 étudiants attendent toujours la réponse de l’Agence de l’enseignement supérieur pour savoir s’ils ont droit ou non à une bourse d’études. Seulement 60,5 % des bourses ont été accordées. Cependant, 93,8 % des demandes ont été entièrement soumises par l’étudiant.

« S’il existe un service flamand qui possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour verser rapidement les bourses, nous devrions l’utiliser », estime Brecht Warnez. « L’étudiant en profite et nous rendons le gouvernement plus efficace.