Des agissements suspects aux abords d’une école de Mouscron? «Il n’y avait rien de sérieux»

Jeudi dernier, le 30 avril, des parents ont vu des combis de police se garer devant l’école Pierre de Coubertin. Une situation qui peut inquiéter et qui laisse parfois place à de folles rumeurs. « Une tentative d’enlèvement d’un enfant », entend-on par-ci, par-là.

Si la police a bien été appelée pour des agissements suspects, on ne parle pas de tentative d’enlèvement. « Il y a bien eu un déplacement d’une de nos équipes sur place », explique Benjamin Martin, porte-parole de la police locale. « Nous avons reçu un appel de la direction et nous sommes allés sur place pour lever le doute sur cela. Mais cela n’a finalement rien donné. On nous a appelé préventivement, mais il n’y avait rien de sérieux. » Bonne nouvelle donc pour les parents inquiets qui peuvent désormais être rassurés.