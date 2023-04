Des policiers de Mouscron formés pour une meilleure collaboration franco-belge: «il faut éviter les erreurs qui peuvent casser les procédures»

« Le député-bourgmestre Daniel Senesael a agi au niveau du Parlement Fédéral pour donner l’impulsion et créer un groupe de travail pour faire évoluer les accords de Tournai. Car actuellement, la population est confrontée à des phénomènes qui ne permettent pas la poursuite transfrontalière. Mais cela ne correspond pas aux préoccupations du quotidien du citoyen et ils ont du mal à comprendre qu’un service de police, quand il intervient, arrête son action à la frontière. Légalement, la police ne peut pas franchir cette frontière. »

Les coordinateurs espèrent une évolution des accords de Tournai. - ES

Des formations et des échanges

Actuellement, la frontière franco-belge est divisée en six « bassins de vie ». De par sa situation, la région de Comines, Mouscron, Estaimpuis et Tournai est inévitablement concernée. Elle fait partie du « bassin 2 » allant d’Ypres au Tournaisis. « Cette coopération vit depuis une bonne quinzaine d’années au gré des accords qui ont été conclus. La difficulté, c’est qu’on a octroyé aux policiers des prérogatives de puissance publique lorsqu’ils se retrouvent sur le territoire voisin, mais sans jamais les former. Notre objectif est de proposer à nos policiers une formation pour franchir la frontière sans souci », explique le Commissaire Divisionnaire Dominique Debrauwere, Chef de Corps de la zone de police du Tournaisis et Coordinateur belge du bassin 2.

Le Commissaire Général Yannick Gomez, Directeur départemental adjoint de la Sécurité publique du Nord, est son homologue français. « On veut faire en sorte de fluidifier les choses pour coller au plus près de la réalité. Car les délinquants, eux, n’ont pas besoin des accords de Tournai pour franchir allègrement la frontière dans un sens ou dans l’autre. Il faut qu’on soit précis, rigoureux, mais aussi simples et fluides pour éviter les erreurs qui peuvent casser les procédures et ne pas mettre les policiers en insécurité », ajoute ce dernier.