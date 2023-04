«La meilleure friterie», ce jeudi sur RTL TVI: le jury se confie, «on a parfois peur de vexer les candidats»

Patrick : Un peu, oui. Je n’aime pas trop les concours. Être juge, c’est un rôle assez compliqué car on doit attribuer des points à des candidats alors qu’on fait le même métier qu’eux. Tout le monde croit que c’est simple de cuisiner des frites mais c’est faux. On doit parfois faire face à des difficultés. On dépend notamment de la pomme de terre qui n’est pas de la même qualité toute l’année. C’est un honneur d’avoir été choisis par RTL. Nous sommes considérés comme des experts et c’est très gratifiant.

Fabienne : Comme nous sommes forains depuis cinq générations, nous représentons la communauté foraine de Belgique. Grâce à cette émission, tous les marchands de frites du pays ont gagné des clients, même ceux qui ne font pas partie du casting. Certains n’ont jamais autant vendu de tartare maison depuis la diffusion du programme. C’est une bonne publicité pour les friteries. Les 12 finalistes du concours sont tous des gagnants !

Comment analysez-vous chaque friterie ?

Patrick : Nous avons une certaine expérience. On voit parfois des choses qui ne trompent pas. D’ailleurs, je ne dis pas toujours tout ce que je pense car j’ai parfois peur de vexer les candidats. La propreté ou l’agencement du comptoir sont deux choses importantes. Après, ce n’est pas parce que le comptoir est mal achalandé que les frites vont être mauvaises mais il faut savoir juger l’ensemble. Fabienne : Quand une frite est croquante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, elle est parfaitement cuite. C’est parfois difficile de juger car la frite est un produit de la terre et nous ne sommes pas là pour critiquer. Tout le monde fait son possible pour proposer des produits de qualité. C’est un avis subjectif. Chaque friterie a ses supporters.

Avez-vous parfois du mal à vous mettre d’accord ?

Fabienne : En général, on est toujours sur la même longueur d’onde, Patrick et moi. Dès qu’on entre dans une friterie, il suffit d’un regard pour se comprendre. Patrick met parfois des notes légèrement moins élevées que les miennes. Comme c’est la femme qui commande, c’est toujours moi qui ai le dernier mot ! (Rires)

Quels candidats vous ont particulièrement émus ?

Patrick : Ils ont tous une belle histoire ! On a été marqué par les Kosovares de la friterie « Master Frites », à Schaerbeek. Ils ont fui la guerre pour s’installer en Belgique. Ils vendent des frites depuis 30 ans. Ils maîtrisent parfaitement un produit qui n’est même pas originaire de leur pays. C’est remarquable. Ils figurent parmi nos favoris, ils méritent de gagner. Les finalistes seront difficiles à départager !

Que pensez-vous de David Antoine et Arnaud Delvenne ?

Fabienne : Le feeling a été immédiat entre nous. Il y a vraiment une bonne ambiance, on se charrie énormément. On leur a même appris à manger des pickles à la mayonnaise. On s’est promis d’aller manger tous ensemble au restaurant une fois le concours terminé. Ils sont vraiment sympathiques, tout comme Maria Del Rio et toutes les équipes de production qui œuvrent dans l’ombre.

Et si on vous sollicitait pour une deuxième saison ?

Patrick : On accepte sans hésitation !

Avez-vous d’autres projets ?