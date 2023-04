Une société flamande reprend la gestion du parking à La Louvière : seule la scan car contrôlera les véhicules

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce changement est aussi un changement d’opérateur : si avant Q-Park (City Parking) était à la manœuvre, la gestion passe désormais par la Régie Communale Autonome.

La RCA affirme avoir posé «des balises» pour la nouvelles société. - D.R.

« Soit on engageait du personnel, soit on déléguait la mission, » explique la directrice de la RCA Stefana Baio. « Mais davantage de personnel ne voulait pas dire que, du jour au lendemain, on allait devenir des spécialistes en la matière ». Après une analyse en interne et des prises de conseil auprès de spécialistes, le choix s’est donc arrêté sur la deuxième option, même si la décision est loin de faire l’unanimité au sein du conseil communal.

