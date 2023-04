Pâques écossaises… et démonstration de forgerons, ces samedi et dimanche, à Fontaine-l’Évêque

C’est une nouvelle manifestation qui se lancera, tout ce week-end, lundi excepté, au sein du parc du Château Bivort, à Fontaine-l’Évêque. On sera ici dans l’ambiance écossaise, clairement, avec même des mariages clandestins, vous savez, comme à Gretna Green et comme dans le film de Louis de Funès, les Grandes vacances. Ici, dès 10 heures, samedi comme dimanche, le parc sera ouvert gratuitement au public, qui y découvrira nombre d’activités et de stands en tous genres.

L’accent sera mis, notamment, sur une démonstration du travail de forges, nous ne sommes pas ici en vain dans la cité des Cloutiers ! Restauration et bars seront à disposition aussi, bien sûr ! Bar Écossais (spécialités de whisky, Scottish coffee…), salons de thé (cupcakes, thé, café…), petite restauration, mais aussi ce que l’on appelle des Highland Games (mariages clandestins, lancer du galet… Pour d’évidentes raisons de sécurité, il n’y aura pas de lancer de tronc d’arbre !).