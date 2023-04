Atteint d’une leucémie, l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi présente des premiers signes d’amélioration

Silvio Berlusconi, l’un des hommes les plus riches de la péninsule, qui a multiplié les séjours à l’hôpital ces dernières années, a été admis mercredi dans l’unité de cardiologie de l’hôpital San Raffaele à Milan pour des problèmes respiratoires.

Surnommé « l’immortel » pour sa longévité en politique, le magnat des médias de 86 ans est atteint d’une leucémie chronique et d’une infection pulmonaire, ont expliqué ses médecins dans l’après-midi.

« Il se repose. Nous sommes soulagés, il y a une amélioration », a déclaré son frère Paolo Berlusconi jeudi soir aux journalistes, après une visite à l’hôpital. « Cette fois encore, mon frère sortira plus fort qu’avant », a-t-il assuré.

La forme de leucémie chronique dont il souffre n’est pas rare chez les personnes de son âge et se traite avec des thérapies peu invasives, a ajouté l’agence.

« Optimistes »

« Nous sommes beaucoup plus optimistes », a affirmé aussi Fedele Confalonieri, l’un de ses plus proches amis et président de son groupe de télévision, MediaForEurope (ex-Mediaset). « Aujourd’hui, il va beaucoup mieux », a-t-il dit en quittant l’hôpital.

M. Berlusconi « est actuellement en soins intensifs pour soigner une infection pulmonaire ». Cette infection s’inscrit dans le cadre d’« une leucémie myélomonocytaire chronique dont il souffre depuis un certain temps », ont précisé ses médecins.

« Espérons que le lion reviendra bientôt diriger le parti, il n’abandonne jamais. Il est le leader de notre parti », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, le numéro 2 du parti conservateur Forza Italia, membre de la coalition au pouvoir.

« Nous sommes tous très préoccupés. J’espère qu’il aura la force de résister à ce dernier coup qui a un nom sinistre, la leucémie », avait déclaré dans la matinée le vice-ministre de la Culture Vittorio Sgarbi, un ami de Silvio Berlusconi.

Plusieurs membres de la famille Berlusconi se sont rendus à l’hôpital situé dans la banlieue de la capitale lombarde, dont sa fille aînée Marina et son plus jeune fils Luigi.

« Vieux de la vieille »

« Berlusconi est un vieux de la vieille, à mon avis, la mauvaise herbe pousse toujours. Il s’en sortira », a commenté, confiant, Massimo Strano, un employé de 62 ans, qui s’est rendu à l’hôpital San Raffaele.

Silvio Berlusconi a été transporté d’urgence dans cet établissement mercredi après s’être plaint de difficultés respiratoires. Il présentait un faible taux d’oxygène dans le sang.

Le mois dernier, le milliardaire avait déjà passé quatre jours dans le même hôpital, l’un des plus prestigieux de la péninsule, pour ce que les médias italiens ont appelé des problèmes cardiaques. Il en était sorti il y a une semaine.

« J’ai déjà recommencé à travailler (…) (je suis) prêt et déterminé à m’engager, comme je l’ai toujours fait, pour le pays que j’aime », avait-il dit dans un message diffusé vendredi sur les réseaux sociaux.

Après avoir dominé la politique italienne pendant des décennies, Silvio Berlusconi apparaît aujourd’hui physiquement diminué au cours de ses rares apparitions en public.

L’époque de ses célèbres soirées érotiques « bunga bunga » avec de jeunes starlettes est bel et bien révolue.

Forza Italia, crédité de moins de 10 % dans les sondages, fait partie de la coalition gouvernementale de droite et d’extrême droite de la Première ministre Giorgia Meloni, qui a tweeté mercredi à son allié ses « voeux sincères et affectueux de prompt rétablissement ».