«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 6): des règles incompréhensibles et un César au bord des larmes

Cette sixième émission a démarré sur les chapeaux de roue, avec une épreuve mythique du concours : le fameux « Qui peut battre Philippe Etchebest ? ». Le but des participants ? Vaincre le chef de la brigade bleue lors d’un challenge bien particulier. Pour l’occasion, les brigades étaient mélangées. Cinq binômes composés de deux candidats d’équipes différentes ont eu 1h30 pour sublimer un légume vert et le faire aimer à un groupe d’enfants. Philippe Etchebest, lui, disposait d’une heure seulement… voire de 55 minutes, puisqu’il s’était lui-même imposé cinq minutes de moins (un peu maso le Philippe). Une fois approuvé par les enfants, leur plat pouvait ensuite être dégusté par le chef Régis Marcon. Sans l’approbation des 6-10 ans, c’était peine perdue. Les blacklistés étaient d’office envoyés en phase éliminatoire.

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Cette année encore, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du sixième épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd).

Et ô surprise… c’est Philippe Etchebest qui a remporté l’épreuve ! Sa purée de brocoli a à la fois séduit les enfants et le chef Marcon. Pourtant, ce n’était pas gagné pour le MOF, qui partait avec 35 minutes de retard par rapport aux autres candidats. Le temps pour lui de déguster son petit café (avec un soupçon de potion magique).

Les chefs Pairet et Viel, quant à eux, étaient relégués au second plan, durant cette épreuve. Et ça nous a fait un peu de peine…

Face au chef Etchebest, les dix candidats en lice n’ont pas démérité. On a particulièrement apprécié l’attention de Jean et Albane, qui avaient glissé des petites blagues sur leur cornet de frites de haricots. On en connaît deux qui ont trop mangé de Carambar quand ils étaient petits…

On a aussi adoré les remarques des enfants, qui donnaient l’impression de vrais critiques culinaires. « Le plat, il raconte une histoire », a déclaré l’un d’eux. Wow. C’est bon, on tient le futur François-Régis Gaudry.

À l’issue de cette épreuve, aucun candidat n’a été directement qualifié pour la semaine prochaine. Les cinq binômes ont donc dû disputer l’épreuve éliminatoire, imaginée par le cador de la gastronomie française, Pierre Gagnaire.

Chaque année, le défi du célèbre chef est toujours très attendu par les candidats. Leur mission, ici, était de revisiter un dessert de l’enfance : les crêpes, les fraises au sucre et à la chantilly, le riz au lait, la mousse au chocolat ou encore… l’île flottante (l’île flottante, l’un des desserts préférés des enfants ? Mouais). À ce jeu, ce sont Jean et Albane (et leur riz au lait façon mille-feuille) qui s’en sont le mieux sortis, suivis de Carla et Jérémie, Alexandre et Léo, Mathieu et Hugo, et enfin, César et Sarika. Le Belge et la gagnante d’« Objectif Top Chef » ont dû s’affronter sur une ultime épreuve. À l’aveugle, le chef Paul Pairet devait départager leur bouchée au caramel. Verdict : c’est Sarika qui a été sauvée. La jeune cheffe a alors pu intégrer la brigade violette, afin de rééquilibrer le nombre de candidats présents dans chaque équipe. Notre compatriote César, lui, a malheureusement été éliminé. Sur Twitter, ce départ a laissé un goût amer aux téléspectateurs… et téléspectatrices, qui n’étaient pas insensibles au charme du cuisinier.