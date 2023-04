Un agent de la SNCF décède après avoir bu le liquide d’un récipient retrouvé dans une gare: c’était de la cocaïne liquide dans un cubi de punch

Ce jeudi, le parquet, par voie de communiqué repris par Le Figaro, apporte de nouveaux éléments. Lundi vers 18 heures, une équipe d’agents SNCF se voit remettre un sac oublié. Dedans se trouvent les deux contenants en plastique. Le parquet précise qu’ils paraissent neufs et sont étiquetés d’un producteur de punch.

Les quatre agents SNCF, « au lieu de placer ces produits aux objets trouvés, décidaient de les consommer », indique le parquet. Ils se retrouvent à 19 heures dans leur local et se servent des verres. La victime, premier agent à finir son verre, a rapidement compris qu’il ne s’agissait pas de punch, a recraché le liquide et prévenu ses collègues. Il est décédé quinze minutes plus tard.