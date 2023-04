Matthias, handicapé, violemment battu par un jeune de 23 ans: «Mon fils ne se rend pas compte de ce qu’il a fait, il a un QI de 57»

Les images sont glaçantes. Sur celles-ci, on voit une violente bagarre qui éclate, l’une des personnes donne un coup de boule à l’autre, avant de violemment la jeter au sol et la rouer de coups de pied. L’agresseur, ce serait un certain N. de Zottegen. Son père prend sa défense, car N., 23 ans, aurait agit sous l’influence d’un homme plus âgé, un certain R.V (58 ans) qui aurait lui même filmé la scène. La personne battue s’appelle Matthias De Neef (29 ans) d’Evergem, il est handicapé.

Selon Het Belang Van Limburg, Matthias aurait été attiré au domicile de R.V. avec la promesse d’un téléphone portable. Mais il s’agissait en réalité d’un piège.

Tiffany, la sœur de Matthias, témoigne : « Mon frère est resté 3 jours à l’hôpital. Il avait de graves blessures : deux yeux bleus, un nez cassé, une blessure à la hanche et un caillot de sang dans le cerveau. Je ne l’ai jamais vu aussi effrayé. D’habitude, c’est l’homme fort de la famille ».

Le père de l’agresseur témoigne aussi : « Mon fils ne se rend pas compte de ce qu’il a fait. Il a un QI de 57. Depuis 15 ans, je demande de l’aide partout, mais je me heurte à des portes closes. Je ne veux pas qu’il fréquente ce R.V. parce qu’il le manipule et lui promet toujours des cadeaux. Il faut que vous sachiez que mon fils est un bon ami de la victime depuis 15 ans – j’espère que ce garçon s’en sortira. Mais R.V. a drogué mon fils et la police enquête actuellement sur cette affaire. Mon fils n’est pas le principal coupable, il ne comprend pas vraiment ce qui se passe ».